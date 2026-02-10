В Алтайском крае мужчина с бензопилой разгромил ларек с фруктами

Фото: depositphotos/andreyuu

В Алтайском крае мужчина украл арбуз, а позже, воспользовавшись бензопилой, разгромил ларек с фруктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Инцидент произошел в Первомайском районе. По словам продавца придорожной торговой точки, мужчина, проезжая мимо, остановился возле нее, схватил арбуз и уехал. Владелец ларька не отреагировал на действия злоумышленника, так как обслуживал других покупателей.

Через некоторое время мужчина вернулся с половиной плода, указав, что продукция была невкусной. Затем покупатель стал разбрасывать товар. Владелец ларька попросил злоумышленника уехать и прекратить порчу его имущества. Однако тот заявил, что покинуть торговую точку стоит самому продавцу.

Затем мужчина проколол передние колеса машины владельца палатки, а после взял бензопилу и распилил ящики с фруктами. Также он попытался распилить колесо автомобиля торговца. Когда тот попытался убежать, злоумышленник начал догонять его.

Параллельно с этим мужчина в нецензурной форме выкрикивал угрозы в адрес потерпевшего. Ему все же удалось сбежать, а нападавший скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В суде злоумышленник признал вину и попросил прощения у потерпевшего. Продавец принял извинения мужчины и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. В результате дело было прекращено в связи с примирением сторон, мужчина освобожден от уголовной ответственности.

Ранее житель Тюмени украл больше тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Оказалось, что мужчина в течение недели приходил в гипермаркеты с гидравлической тележкой для перевозки поддонов и загружал туда продукцию.

На кассах самообслуживания злоумышленник оплачивал только часть товаров, а после скрывался. Если охранники пытались проверить мужчину, то тот показывал чек и заявлял об оплате продуктов. Украденное злоумышленник отвозил в свой киоск и продавал похищенные товары.