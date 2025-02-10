РИА Новости: Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было много людей

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Студент юридического факультета Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в 2021 году, выбрал для нападения именно тот день, когда в учреждении было наибольшее количество людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

"Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам", – говорится в материалах дела.

Кроме того, по информации суда, преступник стрелял внутри университета, чтобы спровоцировать давку и панику, из-за которой люди стали выпрыгивать из окон и получили травмы.

Бекмансуров 20 сентября 2021 года вошел в задние пермского университета, после чего открыл огонь по находившимся внутри людям. Погибли шесть человек, еще свыше 40 получили травмы различной степени тяжести.

В конце декабря 2022 года преступника приговорили к пожизненному заключению по факту совершения массового убийства. Он полностью признал вину.

Позже Следственный комитет России обвинил трех человек из Пермского университета и сотрудницу Росгвардии в халатности. Выяснилось, что бывший ректор вуза Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь и начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности образовательного учреждения.