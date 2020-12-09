В ОНК рассказали об условиях содержания бывшего замглавы ФСИН Максименко в СИЗО

Фото: пресс-служба Басманного суда

Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, арестованный в ноябре по обвинению в злоупотреблении полномочиями, рассказал об условиях своего содержания в СИЗО "Лефортово", сообщает RT.

Во время визита члена ОНК Бориса Клина Максименко рассказал, что уже успел получить первую передачу.

"Сигареты, спички, печенье "Юбилейное" получил. Родственники прислали комнатную телевизионную антенну, но она пока на складе СИЗО, напишу заявление, чтобы выдали", – сказал Максименко.

Как пояснил член ОНК, без комнатной антенны в изоляторе телевизор не работает. Кроме того, Максименко похвалил питание в "Лефортово", заявив, что оно лучше еды из служебной столовой, а также сообщил, что ему оказывают медицинскую помощь и выдали теплые войлочные ботинки.

"Мои ботинки изъяли, в них металлический супинатор, в СИЗО такой обувью пользоваться нельзя", – уточнил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Валерия Максименко до 25 января 2021 года. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)".

В СК считают, что строительная организация заведомо не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В связи с этим целевая программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей. Помимо этого, действия Максименко принесли прямой ущерб предприятию на 189 миллионов рублей. Он проявился в штрафах и дополнительных затратах из-за отсрочки ввода в эксплуатацию 14 объектов.

Сам Максименко свою вину не признает.