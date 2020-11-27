Суд арестовал экс-замглавы директора ФСИН Максименко

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

Обвиняемый заключен под стражу до 25 января 2021 года.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратились следственные органы. Максименко задержали накануне. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)".

В СК считают, что строительная организация заведомо не имела для этого необходимых производственных и кадровых ресурсов. В связи с этим целевая программа на 2018–2019 годы не была исполнена на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

Помимо этого, действия Максименко принесли прямой ущерб предприятию на 189 миллионов рублей. Он проявился в штрафах и дополнительных затратах из-за отсрочки ввода в эксплуатацию 14 объектов.

Сам Максименко свою вину не признает. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, бывшему замглавы ФСИН все равно, в какое СИЗО его отправят в случае ареста.