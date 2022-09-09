Прокуроры передали в суд Кишинева еще одно уголовное дело против Додона

18:02
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Сторона обвинения передала в суд еще одно уголовное дело в отношении бывшего молдавского лидера Игоря Додона. Против него выдвинули обвинение в хищении средств при закупке электроэнергии в 2008 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.
В ведомстве уточнили, что экс-президент обвиняется по статье "превышения служебных полномочий публичным лицом в интересах организованной преступной группы".
В начале 2008 года, по информации прокуратуры, руководство организации Energocom, занимающейся обеспечением Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Нацагентства по регулированию энергетики и гражданами из других стран.
Предполагается, что в таком составе они осуществили схему, благодаря которой была возможность необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. По предварительным данным, ущерб страны от этой схемы составляет около 12 миллионов долларов.
Ранее апелляционная палата Кишинева одобрила требование прокуроров ограничить круг общения Додону. Отмечалось, что ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.
Политика задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура предъявила экс-президенту обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым.
В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
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