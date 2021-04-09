Суд приговорил к 3,5 года колонии распылившего газ на акции в Москве

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Павла Грин-Романова приговорили к 3,5 года лишения свободы за применение насилия в отношении росгвардейца во время несанкционированной акции 31 января в столице. Соответствующее решение принял Мещанский районный суд, сообщает Агентство "Москва".

"Грин-Романов признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев общего режима", – сообщили в пресс-службе суда.

Вторая часть данной статьи подразумевает, что действия угрожали жизни и здоровью правоохранителя.

Ранее сообщалось, что представитель гособвинения просил суд приговорить Грин-Романова к восьми годам лишения свободы.

По версии следствия, агрессивно настроенный молодой человек распылил содержимое перцового баллончика в лицо правоохранителю около Комсомольской площади.

После задержания мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину и был арестован.

Тверской районный суд ранее назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий Глебу Марьясову по делу о блокировании движения на акции 23 января в столице.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.