Прокуратура решит вопрос об обжаловании приговора Ефремову после его изучения

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Прокуратура столицы рассмотрит вопрос об обжаловании приговора актеру Михаилу Ефремову после его изучения, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

"По результатам изучения приговора и копий протоколов судебного заседания будет принято решение об обжаловании приговора", – рассказала Нефедова РИА Новости.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце. Актера также лишили водительских прав сроком на три года и взыскали с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова указала на то, что показания артиста суд не счел достоверными, в отличие от доказательств стороны обвинения.

Кроме того, судья отвергла версию, согласно которой Сергей Захаров скончался по вине очевидцев или врачей.

Столкновение произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель получил множественные серьезные травмы, после чего скончался в больнице.

