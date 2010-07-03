Бывший муж осужденной в США россиянки предложил совместную опеку над детьми

Фото: vk.com/id244691983

Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США Богданы Осиповой, предложил россиянке совместную опеку над детьми.

При этом он подчеркнул, что никогда не хотел изолировать детей от матери. "Я считаю, что в жизни детей должны быть оба родителя", – сказал мужчина РИА Новости.

В то же время на процессе Мобли просил не выпускать Осипову в обозримом будущем из тюрьмы. Он объяснил это тем, что иначе потеряет всякую надежду увидеть детей.

Адвокаты и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили агентсву намерения Мобли. Они отметили, что контакты на эту тему велись до вынесения приговора.

Независимый от сторон нью-йоркский юрист Оксана Соколова указала, что американец был согласен отдать Осиповой более 50 процентов опекунства.

После этого адвокат попыталась связаться с семьей Осиповой. Однако, по ее словам, они не захотели идти на контакт. С самой Богданой она также не смогла поговорить.

Тетя Осиповой подтвердила, что ей было известно о предложении Мобли, но встречное предложение об освобождении Осиповой до привоза детей в США его не устроило.

Ранее американский суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей в 2014 году, одним из которых на момент выезда она была беременна.

Отец добился в суде развода и предоставлении опеки. В итоге россиянка приехала в США в 2017 году одна для урегулирования споров с мужем, но была арестована ФБР.