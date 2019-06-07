Семь лет тюрьмы: россиянка получила срок в США за похищение собственных детей

Американский суд в Канзасе приговорил к семи годам заключения многодетную россиянку Богдану Осипову. Женщину обвинили в похищении собственных детей, а также в вымогательстве денег у бывшего мужа. Разбираемся, какие события привели к трагичному финалу.

Нелюбовь

Богдана Осипова переехала в США около 16 лет назад. Там она вышла замуж, стала гражданкой Америки. В 2004 году у супругов родился сын. Но вскоре пара развелась. В 2013 году уже во втором браке с офицером ВВС США Брайаном Мобли у нее родилась дочь.

Но в 2014 году отношения между супругами расстроились: мужчина подал на развод в местном суде. Будучи беременной от Мобли третьим ребенком, тоже девочкой, Богдана забрала старших детей и уехала в Россию, в родной Калининград. Там, в российском суде, женщина расторгла брак с офицером Мобли и добилась, чтобы ей оставили двух детей от брака с американцем. Их местом жительства была определена Россия.

Тем временем бывший муж защищал свои интересы в американском суде. Там ему удалось получить полную опеку над детьми. В том же 2014 году старшая дочь Мобли, которой на тот момент был всего один год, была объявлена в розыск.

В 2017 году Богдана в одиночку приехала в США, чтобы оспорить у экс-супруга право опеки, а также потребовала от него выплаты алиментов. Однако ее планам было не суждено сбыться: женщина была арестована Федеральным бюро расследований по обвинению в похищении собственных детей. Ей также были выдвинуты дополнительные обвинения в вымогательстве. Так в США интерпретировали ее попытку получить у мужа алименты. Женщину поместили в тюрьму. Мать Богданы рассказала, что, когда ее дочь не вернулась в Россию, опекуном детей была определена тетя Осиповой – Елена Полякова.

В 2018 году американский суд пообещал освободить Осипову, если ее дети вернутся в США. Адвокат Богданы Алексей Тарасов тогда сообщил журналистам, что его подзащитная согласна на это. Она обратилась в Московский районный суд Калининграда с просьбой "разрешить детям выезд за границу". Однако суд "отказал в удовлетворении иска". Подробности разбирательства на сайте суда не указаны, однако сообщается, что ответчиком по делу было пограничное управление ФСБ России в Калининграде, а "третьим лицом" – отдел опеки Калининградской области.

Наконец 7 июня стало известно, что американский суд приговорил Осипову к семи годам лишения свободы. А бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок (несколько десятков лет заключения). Присяжные признали женщину виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. При этом судья обозначил, что все еще остается в силе условие освобождения Осиповой: возвращение детей в США.

Фото: Harvey County Detention Center

Есть ли шанс на спасение?

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что на самом деле Осиповой присудили восемь лет заключения. Однако то время, что она провела в тюрьме в ожидании приговора, учли, поэтому снизили итоговый срок до семи лет.

"Досрочно ее не выпустят, если дети не вернутся к отцу. Но она может обратиться к нынешним опекунам детей (одна из родственниц Богданы. – Прим. ред.) с просьбой привезти их в США и передать отцу, то есть исполнить решение американского суда. Тогда ее выпустят из заключения под общественный контроль. Другими словами, судья дал Осиповой возможность сейчас решить этот вопрос", – сказала Ярмуш.

Она подчеркнула, что у Богданы также есть шанс видеться и общаться с детьми после всех судебных разбирательств и заключения. Адвокат пояснила, что, скорее всего, женщину отправят на какой-нибудь психиатрический тренинг, где она должна будет общаться с психиатром. Решив, что она не представляет опасности для себя или детей, Осиповой позволят видеться с ними.

В свою очередь, мама Богданы, Юлиана Филипюк, сказала Москве 24, что пока выполнить условие американского суда невозможно. По ее словам, вывоз детей будет нарушением постановления суда РФ, который определил местом проживания детей Россию.





Юлиана Филипюк мама Богданы Пока в РФ нет желающих нарушить решение суда и незаконно вывезти детей. Это же уголовное преступление, которое американская сторона склоняет совершить. Это вымогательство.

А правозащитник, председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод, знающий о беде Осиповой, уточнил Москве 24, что у отца ее дочек уже есть "другая семья, он и не ждет этих детей".

Двойной просчет?

За осужденную Осипову вступилось Генеральное консульство РФ в Хьюстоне. "Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", – написали представители консульства в Twitter.

Они также подчеркнули, что дело Богданы – "очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США". В Генеральном консульстве заверили, что продолжат внимательно отслеживать ситуацию, а также задействуют "для поддержки Богданы все имеющиеся в распоряжении возможности".

По мнению Ярмуш, Богдана сделала несколько ошибок. "Уехав из США, забрав детей, нужно было оставаться в России. Вернувшись туда за алиментами, она тут же попала под суровую руку американского правосудия и под те жесткие законы", – считает адвокат.

Она рассказала, почему российские гражданки часто оказываются в той же ситуации, что и Осипова. В России не могут обвинить родителей в похищении собственных детей. А в США "не то что вывозить в другую страну – без разрешения второго родителя нельзя уехать в другой город".

Второй просчет Богданы – ее нежелание привлекать мужа к ответственности за побои. Ярмуш напомнила, что во время судебных разбирательств Осипова рассказывала о том, что супруг применял к ней силу. "В США очень развита благотворительная помощь женщинам, которые страдают от насилия в семье. И государство тоже помогает таким женщинам. Ей нужно было обратиться за помощью. Если она действительно подвергалась избиению, то ей бы там юристов дали, кров над головой дали. И у нее на руках были бы доказательства, что муж ее избивал. А так она ничего не могла предоставить в суде, поэтому проиграла", – посетовала адвокат.

При этом Ярмуш призвала "убрать эмоции и посмотреть, что лучше сделать". "Мне, конечно, ее очень жалко… Но надо понимать ответственность, надо понимать законодательство другой страны. Теперь она вынуждена подчиняться, иначе плохо будет всем", – считает эксперт.

Она заключила, что если все останется так, как есть, то дети еще много лет не будут видеть ни папу, ни маму. А когда Богдана выйдет на свободу, подросшие ребята едва ли узнают и вспомнят родную мать.

К сожалению, случай Осиповой не является уникальным. 1 февраля 2019 года стало известно, что российскую актрису Ирину Усок задержали в США по подозрению в похищении собственного ребенка. Она увезла в Россию дочку, не спросив разрешения у мужа – американца. Уже на следующий день ее освободили. Бывшие муж и жена начали борьбу в суде за право опеки над дочерью.