Почему в США задержали актрису Ирину Усок

В пятницу стало известно о том, что артистка театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Усок задержана в Нью-Йоркском аэропорту. Женщину обвиняют в похищении собственной двухлетней дочери. Портал Москва 24 восстанавливал хронологию событий и разбирался в ситуации.

Фото: facebook.com/Irina Usok

История любви Ирины начиналась красиво, как в сказке. "Я недавно встретила любовь всей своей жизни. Этот человек индус. Живет в Нью-Йорке. Я познакомилась с ним два года назад, и он просто перевернул все мое мироощущение", – так в 2015 году актриса описывала отношения с мужем. Чуть позже Усок родила ребенка от любимого. Но в какой-то момент отношения пары, видимо, расстроились.

По крайней мере, такое предположение могло бы объяснить, почему женщину задержали в аэропорту Нью-Йорка. По сообщениям СМИ, отец ребенка Усок обратился в полицию и пожаловался на похищение дочери. Согласно американским законам, актрисе теперь грозит тюремный срок и полный разрыв отношений с дочкой.

"Замечательная мать"

"Может, с мужем какие-то непонятные терки. Она приезжала сюда с ребенком, все было нормально. Потом, наверное, поехала туда, может, там что-нибудь случилось. Муж у нее, вроде, американец, насколько я знаю", – так отреагировал на новость о задержании Усок ее коллега актер Денис Муляр.

Для театра, в котором работает Ирина, произошедшее стало полной неожиданностью. 2 февраля Усок должна была играть в спектакле "Королевство кривых зеркал", однако уже сейчас становится понятно, что она не сможет вернуться на родину к этому сроку. Коллеги из "Содружества актеров Таганки" намерены содействовать освобождению актрисы из-под ареста. В театре считают, что она не виновна и не могла украсть собственного ребенка.

"Театр будет всячески помогать Ирине Усок, потому что она замечательная актриса, хороший человек и замечательная мать. Двухлетняя дочка всегда была с ней, она ее не оставляла, не бросала. Как мать может украсть своего ребенка? Мы в театре этого не понимаем", – рассказала порталу Москва 24 директор театра Наталья Ольшанская.

Фото: facebook.com/Irina Usok

По ее словам, театру неизвестно, что именно произошло в семье Усок. До новости о задержании все было хорошо, и ничто не предвещало беды. "В Россию она приехала спокойно с дочкой, а что уж там на той стороне произошло – мы не знаем", – отметила директор театра. Ольшанская убеждена, что справедливость восторжествует, а в спектаклях, в которых задействована актриса, Усок заменят коллеги. В театре так же рассказали журналистам, что к делу актрисы подключилось посольство и другие ведомства.

Еще одна коллега Ирины – актриса Виктория Радунская – пояснила порталу Москва 24, что Усок покинула Россию "по каким-то личным делам". "Это совершенно не обсуждалось в коллективе", – подчеркнула актриса.

Она уточнила, что Ирина должна была вернуться в Россию предположительно 30–31 января. Более того, по словам Радунской, артистка уже пропустила одну постановку, в которой должна была играть.

Информацию о задержании Усок порталу Москва 24 подтвердила одна из ее американских подруг. Однако женщине неизвестно о деталях и причинах ареста. "Я слышала об этом (задержании актрисы. – М24), но подробностей не знаю", – сказала собеседница портала из Нью-Йорка.

Юридические последствия

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш пояснила порталу Москва 24, что в РФ ребенок не может быть похищен своим родителем. Но в США другие законы. "Она взяла двухлетнего ребенка и увезла его в Россию. Этого достаточно для того, чтобы отец обратился в ФБР, написал, что ребенка мать похитила. Тогда возбуждается уголовное дело. Она становится разыскиваемой персоной", – сказала Ярмуш.

По ее оценке, тот факт, что Усок вернула ребенка под юрисдикцию суда США, может рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство. Тем не менее разбирательство все равно будет. "Думаю, ее сейчас выпустят под залог, но суд будет рассматривать причины ее отъезда, действительно ли отец не знал, что она намерена уехать с дочкой, запрещал ли он ей увозить ребенка", – уточнила адвокат.

Фото: facebook.com/Irina Usok

Она добавила, что Усок грозит от двух до трех лет тюремного заключения. Иногда в качестве наказания назначают пять лет. "Но так как она уехала и вернулась, то в таком случае могут дать и условный срок. При этом опеку отдадут отцу, дочку она будет посещать только в присутствии социального работника несколько часов в неделю. Ее также могут отправить на психологическое обследование. Только при положительной оценке от специалистов ей позволят видеться с ребенком и забирать к себе, но только не в Россию", – подчеркнула Ярмуш.

Она заметила, что если муж, получив ребенка, не захочет войны, то он может написать заявление, что больше не поддерживает обвинение. Тогда уголовное дело будет закрыто.

Ученица Табакова

Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. С 1992 по 1994 годы работала на местном телевидении ведущей. В 1996 году поступила в школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова (ректор – Олег Табаков, мастер курса – Е.Н. Лазарев).

В 2000 году окончила обучение. Согласно информации театра "Содружество актеров Таганки", Усок играла в спектаклях "Про Федота-стрельца, удалого молодца" и "Невеста для банкира".

Среди постановок, в которых артистка задействована сегодня – "Чайка", "Афган", "Цветок аленький", "Бешеные деньги". Кроме того, Усок снималась в телесериалах "Мур есть мур", "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Дети Ванюхина" и "Прокуратура".