Актер Куценко затруднился назвать точное число своих машин на допросе в СК

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Гоша Куценко на допросе СК по делу об убийстве женщины, тело которой нашли в его машине, не смог назвать точное число своих автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой его показания, которые оглашались в Дорогомиловском суде Москвы.

Актер не явился в суд, и прокурор зачитал его показания из материалов СК.

"Точное количество принадлежащих мне машин назвать затрудняюсь. У меня их примерно 7 или 8. Кроме "Запорожца", у меня точно есть минивэн Voyah Dreamer, спорткар Morgan, Suzuki Jimmy и Toyota Маrk", – уточнил Куценко.

По его словам, он приобрел "Запорожец" специально для съемок в фильме, который так и не вышел на экраны. Машина была оборудована автоматической коробкой передач, новым двигателем и современным салоном.

Куценко отметил, что последние два года пользовался другими своими автомобилями. Все это время "Запорожец" стоял во дворе его дома на Кутузовском проспекте под защитным чехлом, добавил он.

Вместе с тем актер подчеркнул, что ключи хранились под водительским ковриком – на случай, если автомобиль мешал бы проезду пожарных и его нужно было срочно убрать.

"С обвиняемым в убийстве Альбертом Абдуллиным я знаком не был. О происшествии и о том, что он жил полтора года в моей машине, я узнал от участкового и моего доверенного лица, который приехал на место происшествия после обнаружения тела в моем "Запорожце", – уточнил он.

В ночь на 19 января в автомобиле, принадлежащем актеру, обнаружили тело женщины.

Правоохранители установили, что женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных ее знакомым Абдуллиным во время ссоры, который находился в нетрезвом состоянии. Его задержали.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого Абдуллин признал свою вину. Как оказалось, ранее он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.