Участника акции 27 июля Новикова оштрафовали за удар полицейского бутылкой

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Тверской районный суд столицы признал виновным участника несогласованной акции в центре столицы 27 июля Павла Новикова в нападении на сотрудника полиции и оштрафовал его на 120 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, на акции 27 июля в Столешниковом переулке Новиков несколько раз ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и руке сотрудника полиции.

Новиков признал вину по предъявленному ему обвинению по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Сергей Собянин заявил, что действия полиции на несанкционированных акциях в столице уберегли город от тяжелых последствий. По словам Собянина, несогласованные акции привели к проблемам на улицах столицы, однако до серьезных затруднений дело не дошло.