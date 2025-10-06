Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для телеведущей Лазаревой

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокурор попросил заочно приговорить телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) к 7 годам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, передает ТАСС.

Заседание по делу прошло в Пресненском суде Москвы. В ходе прения сторон обвинение призвало добавить 6 месяцев лишения свободы к прошлому приговору телеведущей.

В апреле Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма после ее слов об атаках украинских БПЛА на территории России. Она объявлена в международный розыск.

В июле суд заочно арестовал телеведущую на 2 месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, однако позже это решение было отменено.