Денис Пак простил Кокорина и Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава департамента Минпромторга Денис Пак не против освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

"Пришло ходатайство от представителя Пака, что они все отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения. Кроме того, хорошие, положительные характеристики были направлены колонией, они будут поддерживать ходатайство об УДО", – цитирует ТАСС адвоката осужденных.

В начале августа футболисты Мамаев и Кокорин, а также его брат Кирилл, осужденные за хулиганство, подали в суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение ходатайства пройдет в пятницу, 6 сентября, на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.

Ранее Александр Кокорин рассказал о жизни в колонии. По словам футболиста, его день начинается в 6 утра, он идет на работу, где занимается упаковкой одноразовых костюмов. Зарплата спортсмена составляет 11 тысяч рублей. В распорядке дня 1,5 часа предусмотрены тренировки. "Я делаю пресс, отжимаюсь, бегаю", – заявил футболист.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

