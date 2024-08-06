Сенатор Савельев обжаловал арест по делу об организации убийства

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Сторона защиты сенатора Дмитрия Савельева обжаловала арест в рамках рассмотрения дела об организации убийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

По версии следствия, в августе прошлого года он поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. СМИ писали, что вероятной жертвой стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

2 августа 2024 года Совфед лишил сенатора неприкосновенности. К такому решению пришли на закрытой части заседания СФ. Сенатора задержали сразу же после этого. Позже Басманный суд Москвы арестовал Савельева на два месяца.

