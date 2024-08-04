ТАСС: Савельев заплатил за убийство Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое в результате было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом ТАСС рассказали источники в полиции.

Так, предприниматель признал вину в растрате на свои нужды 1,6 миллиона рублей компании "Оптомониторинг", соучредителем которой является сенатор, а совладельцами – его дети. При этом мужчина вдобавок частично возместил ущерб и был осужден на 2 года и 6 месяцев колонии.

Однако Савельев не простил действий бизнес-партнера, поэтому летом прошлого года потребовал организовать убийство Ионова. За это он выплатил примерно 10 миллионов рублей, что практически в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частичного погашения.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности. Решение было принято во время закрытой части заседания СФ. Его задержали сразу же после этого на выходе из зала.

2 августа Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября Савельева по делу о приготовлении к организации убийства. По версии следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, по информации СМИ, вероятной жертвой стал Сергей Ионов.

