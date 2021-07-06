В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве вдовы банкира, отравленного в 2012 году

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Суд в Самаре арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах Самарской области, подозреваемый – президент региональной Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков.

3 июля в Самаре в одном из жилых домов по улице Садовой обнаружили тело женщины 1988 года рождения с повреждениями в области головы. Как было установлено СК, погибшая является вдовой банкира Дмитрия Пузикова, который был отравлен в 2012 году.

Согласно предварительным данным, женщине нанесли повреждения твердым тупым предметом. По словам самарского адвоката Андрея Соколова, убитую зовут Екатерина Пузикова и ее подозревали в убийстве мужа.

Замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. По предположению следствия, его отравила супруга из-за ревности.