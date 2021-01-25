Прокуратура утвердила обвинение в адрес бизнесмена Быкова

Фото: СК РФ

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Красноярского края в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, передает Генпрокуратура РФ.

Предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами з, н статьи 102 УК РСФСР, а именно в организации двойного убийства.

Уточняется, что в скором времени материалы дела будут направлены в Свердловский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

По данным СК, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.

Организацию преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. В ходе допроса Татаренков подтвердил свою причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что арест Быкову был продлен до 24 февраля 2021 года.

