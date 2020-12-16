Суд продлил арест бизнесмену Быкову до 24 февраля

Фото: СК РФ

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову до 24 февраля 2021 года. Об этом говорится на сайте суда.

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Быкова Анатолия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Подстрекательство к совершению убийства по найму", был продлен на 2 месяца 3 суток, а всего до 4 месяцев, то есть по 24 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

По данным СК, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.

Организацию преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. В ходе допроса Татаренков подтвердил свою причастность к преступлению.

Быков также подозревается в неуплате налогов в период с 2017 по 2019 год. Судом в рамках данного дела было принято решение арестовать его имущество кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.



