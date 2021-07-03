В Самаре убили вдову отравленного в 2012 году банкира

18:18
Фото: СК РФ
В Самаре в одном из жилых домов по улице Садовой обнаружили тело женщины 1988 года рождения с повреждениями в области головы. Уточняется, что погибшая является вдовой отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Согласно предварительным данным, женщине нанесли повреждения твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По словам самарского адвоката Андрея Соколова, убитую зовут Екатерина Пузикова, и ее подозревали в убийстве мужа.
Заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. По предположению следствия, его отравила супруга из-за ревности.
Ранее следственный комитет организовал проверку по факту отравления 15 человек в Солнечногорске. По информации следствия, в субботу, 5 июня, в поселке Красный Воин с признаками пищевого отравления к медикам обратились 15 человек, в том числе 12 подростков.
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