СК начал проверку после смерти надышавшегося газом подростка в Раменском округе

15:33
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели подростка из-за отравления газом в Раменском округе. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.
"По предварительным данным следствия, 20 апреля 2021 года компания подростков, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Горячева, расположенного в поселке Удельная, вдыхали пары газа из газовых баллонов для заправки зажигалок. В какой-то момент одному из подростков стало плохо, мальчик стал задыхаться, а после потерял сознание", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что друзья пострадавшего пытались привести его в чувства, но не смогли, после чего позвонили в экстренные службы. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть подростка.
Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее подросток, вдыхавший газ из баллончика для заправки зажигалок, умер в Бронницах. Друзья пытались привести его в чувства, однако ничего не смогли сделать.
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