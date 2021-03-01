Подросток погиб при падении стены в Свердловской области

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В Свердловской области подросток погиб при падении стены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"В Алапаевске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток ранее стоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

К месту происшествия выехал городской прокурор Александр Мухаев. Специалисты организовали проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что в Московской области проводится проверка в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольске. В ходе работы специалисты установят причины произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства об оружии.

