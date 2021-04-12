В Подмосковье погиб подросток, вдыхавший газ из баллончика для заправки зажигалок

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Подмосковье погиб школьник, который вдыхал газ из баллончика для заправки зажигалок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, двое подростков вдыхали пары возле гаражей в Бронницах и практически сразу потеряли сознание.

"Очнувшийся школьник попытался привести в чувства своего товарища, который лежал на земле, но у него не получилось. После этого он позвонил в экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть подростка", – рассказала она.

По факту случившегося организовали доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Cледственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика после падения из окна частого дома.