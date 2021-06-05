СК проводит проверку после отравления 15 человек в Солнечногорске

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Следственный комитет организовал проверку по факту отравления 15 человек в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.

По информации следствия, в субботу, 5 июня, в поселке Красный Воин с признаками пищевого отравления к медикам обратились 15 человек, в том числе 12 подростков.

"Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Солнечногорска, глава городского округа Виктор Родионов взял ситуацию на личный контроль. Уточняется, что инцидент произошел в Институте искусств и информационных технологий, где проводилось выездное образовательное мероприятие Благотворительного фонда Евгения Примакова.

"Несколько детей обратились за медицинской помощью, почувствовали недомогание, слабое расстройство ЖКТ, выявили покраснение горла. По предварительному заключению медиков, диагностирована РВИ. Угрозы жизни и здоровью детей нет", – рассказали в администрации.

Там уточнили, что всего в группе находились 44 подростка в возрасте 15–16 лет из Москвы. В настоящее время в подмосковных больницах находятся два человека. Они находятся в удовлетворительном состоянии и скоро будут выписаны.

Ранее в городе Нижнем Лямове в Пензенской области 18 детей отравились в местном бассейне. Администрация города инициировала проверку учреждения на предмет соответствия требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического.