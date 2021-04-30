Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кирове временно приостановили работу школы из-за отравления детей. Как рассказали в пресс-службе администрации города, за врачебной помощью обратились 8 человек.

"Две школьницы госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию", – говорится в сообщении. Еще 38 учеников сейчас наблюдаются у педиатра, отмечает пресс-служба.

Роспотребнадзор проводит проверку по факту случившегося.

24 апреля в городе Нижнем Лямове в Пензенской области 18 детей отравились в местном бассейне. Администрация города инициировала проверку учреждения на предмет соответствия требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического.

