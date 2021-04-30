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В Кирове временно приостановили работу школы из-за отравления детей. Как рассказали в пресс-службе администрации города, за врачебной помощью обратились 8 человек.
"Две школьницы госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию", – говорится в сообщении. Еще 38 учеников сейчас наблюдаются у педиатра, отмечает пресс-служба.
Роспотребнадзор проводит проверку по факту случившегося.
24 апреля в городе Нижнем Лямове в Пензенской области 18 детей отравились в местном бассейне. Администрация города инициировала проверку учреждения на предмет соответствия требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического.