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В СК сообщили детали расследования убийства хореографа в Москве

Любовный треугольник: кто заказал убийство 30-летнего хореографа в Москве
происшествия общество

В Москве задержали пятерых подозреваемых в причастности к убийству хореографа на юго-западе столицы. В конце декабря 30-летнюю Наталью расстреляли у подъезда своего дома. По данным СМИ, ее заказала соперница из-за ревности. Обе женщины встречались с одним бизнесменом. Рассказываем, кто был задержан по подозрению в убийстве и как идет расследование.

Убийство из-за ревности?

Фото: СК РФ

Инцидент произошел 23 декабря на улице Профсоюзной. В тот вечер Наталья возвращалась домой с двумя подругами. Девушки уже подходили к подъезду, когда неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в сторону Натальи. Две пули попали в ее голову. Преступник скрылся с места происшествия.

Сначала девушку госпитализировали, она была еще жива. Однако позже скончалась в больнице от полученных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство по найму" и "Незаконное хранение оружия".

По делу задержали пятерых человек, по версии следствия, причастных к убийству. Выйти на них оперативникам удалось благодаря исследованию места происшествия и экспертизе оружия.

Покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами Следственного комитета России. В ходе проведенных обысков изъято оружие и боеприпасы.
ГСУ СК РФ по городу Москве

По данным СМИ, исполнителя задержали в Чечне. Сообщается, что убийство хореографа Натальи могла заказать ее соперница из-за ревности, так как у женщин была связь с одним и тем же бизнесменом. Кроме исполнителя, задержали еще троих: сожителя заказчицы, который и нашел исполнителя, а также двух помощников киллера. Сейчас они находятся в полиции, идет расследование.

Другие версии убийства

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Как сообщают СМИ, прорабатывалось несколько версий убийства. По одной из них, убийцей мог быть некий мужчина по имени Джамшут, который работал неподалеку от Натальи. В течение месяца он якобы пытался познакомиться с девушкой, но она отклоняла его предложения.

Также рассматривалась версия причастности к убийству молодого человека Натальи по имени Александр, однако у мужчины было алиби – все это время он находился не в Москве, а в Ялте. Там он работает спасателем сутки через четверо и также является председателем местного ТСЖ. В день убийства он ездил по строительным магазинам и клал асфальт во дворе, это подтвердили местные жители.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что Наталья занималась эскортом и работала в сегменте "премиум", где клиентами были "серьезные люди". Предполагалось, что убийство могло быть связно с этой частью ее жизни.

Знакомые – о Наталье

Известно, что Наталья руководила танцевальной школой, где сама и преподавала. Еще в детстве она увлекалась хореографией, участвовала в международных танцевальных конкурсах, давала мастер-классы.

В этой школе занималась дочь москвички Галины. Женщина рассказала Москве 24, что Наталья была очень целеустремленным и любящим свое дело человеком.

Фото: соцсети

С ней дети научились побеждать, она очень любила свое дело. Студия – это ее мечта, ее жизнь. Она вкладывала себя всю, целиком отдавалась работе и любимым ученикам.
Галина
знакомая Натальи

Близкие и знакомые Натальи очень тепло отзываются о ней в комментариях под постом о ее смерти. "Никак не укладывается в голове, что такого красивого, чистого, светлого, доброго с бешеной энергетикой человечка больше нет", – написала Гульнара.

Какой же она была жизнерадостной, доброй, внимательной, открытой. Всегда с улыбкой, всегда сияла, как солнце, как же она заряжала своей энергией! Настолько комфортно было рядом с ней, на занятиях с ней.
Катарина
знакомая Натальи

Наталья была обладательницей КМС по спортивным бальным танцам, побеждала в соревнованиях, включая Кубок России. В школе женщина обучала танцам детей и взрослых, а также работала со звездами и ставила номера для крупных мероприятий в столице.

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