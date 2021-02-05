Задержаны подозреваемые в убийстве по найму женщины на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в причастности к убийству по найму женщины на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

В конце прошлого года около дома на улице Профсоюзной мужчина выстрелил в молодую женщину минимум два раза. Потерпевшая скончалась в больнице.

"Установлена причастность к совершенному преступлению пяти человек, которые задержаны. В частности, выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям. Покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами СКР", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе обысков были изъяты оружие и боеприпасы.

Подозреваемых доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.

Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников. Обвинительный вердикт Роману Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.

