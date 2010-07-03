Дознаватель рассказала о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака

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Стул из кафе на Никитском бульваре, которым нападающий клуба "Зенит" Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, находится у дознавателя.

"Я приехала туда вместе с участковым и экспертом 9 октября. Был произведен осмотр места происшествия. Всем были зачитаны права и обязанности. Я спросила, что известно по стулу, изъяла его. Он [стул] точно был сломан. Какие конкретные повреждения – не вспомню. Какие-то потертости были", – рассказала на заседании в Пресненском суде Москвы дознаватель Юлия Новикова, передает РИА Новости. Она также отметила, что сейчас стул, вероятнее всего, находится в ее кабинете.

Ранее о судьбе стула рассказал электрик Александр Вилюнов. По его словам, после инцидента ему передали для ремонта стул с поврежденной спинкой.

Менеджер кафе Александр Копылов, который является свидетелем по делу, в свою очередь заявил, что дознаватели выбрали для изъятия стул совершенно случайно. Техники пытались проверить мебель на шаткость, однако девушка-следователь якобы забрала первый же стул, к которому подошла.



В Пресненском суде проходит новое заседание по делу Кокорина и Мамаева

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По версии следствия, сначала она напали на водителя одной из ведущих федерального телеканала Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе. На замечание о шумном поведении Александр Кокорина три раза ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, у которого после этого было диагностировано сотрясение мозга.

