Кириллу Кокорину отказали в возбуждении дела против Соловчука

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Столичная полиция отказала младшему брату футболиста "Зенита" Александра Кокорина Кириллу в возбуждении уголовного дела в отношении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Вячеслава Барика.

Соловчука признали потерпевшим по делу о двух драках с участием обоих Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Однако в декабре прошлого года Кирилл решил подать заявление о побоях со стороны водителя.

По словам защитника, сейчас изучается постановление, по которому полицейские отказались возбуждать уголовное дело.

Минувшей осенью компания друзей сначала избила Соловчука, а затем подралась с двумя сотрудниками Минпромторга. Всех нападавших отправили в СИЗО. В последний раз им продлили арест до 25 сентября. Новое заседание по делу состоится 6 мая.

