Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Карабаха на 4 месяца

Фото: 123RF/mehaniq

В Азербайджане суд заключил под стражу на 4 месяца бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего главу парламента Давида Ишханяна. Об этом сообщает местное агентство АPА.

По информации источника, это решение выносили суды разных районов Баку. Саакяну назначил арест Сабаильский районный суд, а Гукасяну и Ишханяну – Азербайджанский.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе. Политик сказал об этом в рамках встречи с французским министром иностранных дел Катрин Колонной.

Силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

Кроме того, Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Решение приняли на фоне сложной военно-политической ситуации.

Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха