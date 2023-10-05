05 октября, 12:25Политика
Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Карабаха на 4 месяца
Фото: 123RF/mehaniq
В Азербайджане суд заключил под стражу на 4 месяца бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего главу парламента Давида Ишханяна. Об этом сообщает местное агентство АPА.
По информации источника, это решение выносили суды разных районов Баку. Саакяну назначил арест Сабаильский районный суд, а Гукасяну и Ишханяну – Азербайджанский.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе. Политик сказал об этом в рамках встречи с французским министром иностранных дел Катрин Колонной.
Силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.
Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.
Кроме того, Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Решение приняли на фоне сложной военно-политической ситуации.
Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха
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