Устроивший стрельбу в университете Перми признал вину

10:40
Фото: ТАСС/Максим Рожко
Тимур Бекмансуров, которого обвиняют в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), признал свою вину в суде, сообщает ТАСС.
"Вину признаю в полном объеме", – сказал Бекмансуров.
Кроме того, в ходе заседания Пермского краевого суда представитель прокуратуры сообщил, что Бекмансуров использовал патроны с картечью.
"Гладкоствольное ружье Бекмансурова было заряжено семью патронами с картечью. При себе он имел не менее 131 патрона с картечью", – сказал прокурор.
Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в июле текущего года.
Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.
Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.
Устроивший стрельбу в университете в Перми признал вину
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