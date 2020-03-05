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Происшествия

13:46

Обвиняемого по делу об угрозах судье оштрафовали на 270 тыс рублей

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Baza

Жителя Воронежа Михаила Квасова оштрафовали на 270 тысяч рублей за угрозы судье Тверского районного суда столицы Станиславу Минину. Такое решение принял Мещанский районный суд столицы, передает Агентство "Москва".

Прокурор попросила оштрафовать Квасова на 300 тысяч рублей.

Сам Квасов вину не признал, однако принес извинения судье Минину. По его словам, комментарий сделан примерно в сентябре и связан с арестами участников несогласованных акций в Москве. Квасов также отметил, что не знает, угрозы какому именно судье инкриминирует ему следствие.

Известно, что в 2007 году Квасов проходил лечение в психоневрологическом диспансере в Воронежской области. Обвиняемый ранее сообщил суду, что женат, имеет малолетнего ребенка и официально не трудоустроен.

Согласно материалам дела, у Квасова диагностировано смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

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