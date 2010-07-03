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Происшествия

14:37

Обвиняемый по делу об угрозе московскому судье Квасов не признал вину

происшествия суды

Фото: телеграм-канал Baza

Михаил Квасов, обвиняемый по делу об угрозе московскому судье, свою вину не признал, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, комментарий сделан примерно в сентябре и связан с арестами участников несогласованных акций в Москве. Квасов также отметил, что не знает, угрозы какому именно судье инкриминирует ему следствие.

Квасову предъявлено обвинение по статье "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Суд поместил его в психиатрический стационар.

На суде следователь напомнил, что в 2007 году Квасов проходил лечение в психоневрологическом диспансере в Воронежской области. Обвиняемый сообщил суду, что женат, имеет малолетнего ребенка и официально не трудоустроен.

Согласно материалам дела, у Квасова диагностировано смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

Ранее Басманный суд заключил под стражу до 11 января менеджера магазина "М.Видео" Евгения Ерзунова, задержанного по делу об угрозах в интернете судье Тверского районного суда Алексею Криворучко.

Также суд арестовал Алексея Вересова – первого фигуранта дела о публичных угрозах московскому судье. Еще один обвиняемый – Сергей Половец, которому инкриминируется "Угроза убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи", – отпущен под подписку о невыезде.

По данным СК Половец дал показания на своего знакомого Ерзунова, которого задержали 13 ноября перед вылетом за границу из аэропорта Внуково.

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