Арестован третий фигурант дела об угрозах столичному судье

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Басманный районный суд столицы заключил под стражу менеджера магазина "М.Видео" Евгения Ерзунова, задержанного по уголовному делу об угрозах в интернете судье Тверского районного суда столицы Алексею Криворучко, сообщает Агентство "Москва".

Под стражей он будет находиться до 11 января. Ерзунов признал вину в суде. На заседании мужчина, проживающий в Электростали, заявил, что женат и имеет на иждивении дочь.

Накануне суд арестовал первого фигуранта дела о публичных угрозах судье Криворучко – Алексея Вересова. Еще одного фигуранта дела Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде.

По данным следствия, Вересов публично призывал к экстремистской деятельности, а Половец напрямую угрожал убийством судье. Их задержали 12 ноября, а спустя сутки во Внуково был задержан Ерзунов.