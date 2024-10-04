Суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов по обвинению в нападении на полицейского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве избрал меру пресечения подданному Нидерландов Вану Вурдену Харри Йоханесу, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Таганского районного суда <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года", – говорится в решении суда.

В августе этого года гражданин США Джозеф Татер также был арестован на 2 месяца по делу о нападении на правоохранителя в Москве. Он устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.