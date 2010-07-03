Суд признал виновным Коваленко в нападении на полицейского

15:50
15:50
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Мещанский районный суд признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Евгения Коваленко.
"Коваленко применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", – цитирует РИА Новости судью Олесю Менделееву.
Приговор вынесут сегодня же. Прокуратура запросила для Коваленко пять лет колонии общего режима.
Следователи указывают, что мужчина около "Центрального детского магазина" на Лубянке бросил урну в сотрудника ОМОН. Правоохранитель в это время задерживал одного из протестующих.
Ранее суд приговорил к трем годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова. Он ударил росгвардейца по шлему. Обвинение просило для подсудимого четыре с половиной года. Свою вину он не признал.
Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.
Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Мужчина просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.
С пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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