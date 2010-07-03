Прокурор запросил 5 лет лишения свободы для Евгения Коваленко

03 сентября, 20:44
03 сентября, 20:44
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Государственное обвинение во время прений сторон попросило Мещанский районный суд Москвы назначить пять лет колонии участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко, передает Агентство "Москва".
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, против представителя власти при исполнении (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следователи указывают, что мужчина около "Центрального детского магазина" на Лубянке бросил урну в сотрудника ОМОН. Правоохранитель в это время задерживал одного из протестующих.
Прокурор при этом предложил суду обратить внимание на личную ситуацию подсудимого, хронические заболевания, его положительные характеристики.
В Тверском районном суде проходят прения сторон по делу Кирилла Жукова, которого также обвиняют в нападении на правоохранителя. Представитель гособвинения попросил суд приговорить его к четырем с половиной годам колонии. Мужчина во время акции приподнял забрало шлема у бойца ОМОН, стоявшего в оцеплении.
Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.
Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Мужчина просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.
С пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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