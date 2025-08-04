Военный суд приступил к слушанию дела о теракте в "Крокусе"

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Военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда, передает ТАСС.

Дело о теракте слушает коллегия из трех судей. Также для участия пришли свыше 30 потерпевших. Ожидается, что сам судебный процесс будет проходить в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может помешать расследованию.

"Суд, на месте совещаясь, определил: провести дальнейшее заседание в закрытом режиме", – говорится в решении коллегии судей.

В рамках дела заявлены 27 гражданских исков. Ответчиками признаны почти все подсудимые.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям внутри, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести. Еще 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.