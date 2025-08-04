Суд начнет рассматривать по существу дело о теракте в "Крокусе" 4 августа

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Второй Западный окружной военный суд в понедельник, 4 августа, начнет рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в отношении 19 обвиняемых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Судебное заседание назначено на 11:00 в открытом режиме. Тем не менее участники процесса могут ходатайствовать о закрытии слушания.

По информации ТАСС, сумма поданных гражданских исков в рамках уголовного дела о теракте составила около 66 миллионов рублей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа.