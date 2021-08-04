Обстановка у суда по делу Валерии Башкировой. Прямой эфир

В Московском городском суде рассматривают апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, устроившей ДТП в столичном районе Солнцево.

16 июля на улице Авиаторов двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была Башкирова. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но позднее суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.