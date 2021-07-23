Суд 4 августа рассмотрит жалобу на арест девушки, сбившей троих детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле троих детей в Солнцеве, рассмотрят в Московском городском суде 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"4 августа в 14:00 Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитника Валерии Башкировой на постановление Тверского районного суда об изменении меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу до 16 сентября", – говорится в сообщении.

Как уточняется, защита Башкировой просит отменить постановление о заключении под стражу и избрать обвиняемой более мягкую меру пресечения.

Смертельное ДТП случилось на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест. Однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее подозреваемая подала жалобу на такое решение.