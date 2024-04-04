Суд арестовал имущество обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Имущество блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве, было арестовано. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Решение об аресте принял Таганский районный суд Москвы. Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Суд постановил арестовать деньги с лицевых счетов мужчины, открытых в банках РФ, средства, изъятые в ходе обыска, а также принадлежащее обвиняемому транспортное средство.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года после его приезда из Вены в российскую столицу. Мужчину обвинили в создании ложного впечатления у жителей РФ об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В рамках рассмотрения дела было принято решение об аресте 28 банковских счетов.

В конце 2023-го суд оставил решение об аресте блогера в силе, он должен был находиться в СИЗО до 16 февраля 2024 года. 13 февраля МВД возбудило еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве против Шабутдинова.