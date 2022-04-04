Верховный суд поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

В середине марта секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить в РФ ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против государства санкций.

По словам политика, зачастую такие компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции организациями, опасаясь, что ограничения распространятся и на них. Турчак подчеркнул, что подобные действия можно расценивать как предательство.

Накануне Клишас сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник, 4 апреля. Сенатор выразил надежду на оперативное рассмотрение данных поправок нижней палатой парламента.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.