Стало известно, чем Абызов занимается в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, который находится в СИЗО "Лефортово", приседает и отжимается в камере. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Занимается спортом активно. Приседания, отжимания, мы когда пришли, он отжимался. Также каждый день его выводят на прогулку", – сказал Мельников.

Абызова задержали в конце марта. Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест до 25 мая. Решение обжаловали.

До этого же дня пробудут под арестом другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов. Еще один фигурант дела – Сергей Ильичев – находится за границей.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций, и с соучастниками Абызов обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей.

Экс-министру предъявили обвинение по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере".

10 апреля Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова.