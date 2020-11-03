Суд проведет 23 ноября подготовку по иску потерпевших в ДТП с Ефремовым о компенсации

17:13
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Хамовнический суд столицы проведет 23 ноября беседу по иску троих потерпевших в аварии с Михаилом Ефремовым. Речь идет о компенсации морального вреда, заявили ТАСС представители московского суда.
"Предварительная беседа назначена в 14:00 по московскому времени 23 ноября", – говорится в сообщении.
До этого трое потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда. Каждый иск на один миллион рублей. Так, несмотря на компенсацию со стороны Ефремова, потерпевшая сторона не отозвала иски.
Пресненский районный суд города в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.
Ранее правозащитник рассказал, кем Ефремов может работать в СИЗО. Иван Мельников пояснил, что заключенные, работающее в хозотряде, живут в помещениях камерного типа, которые не запираются.
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