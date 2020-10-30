Правозащитник рассказал, кем Ефремов может работать в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы, сможет работать в хозяйственном отряде СИЗО-5 библиотекарем, уборщиком или заниматься раздачей еды, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Еще есть технический персонал, но у Михаила Ефремова нет технического образования, поэтому вряд ли он станет электриком или сантехником. За работу он будет получать зарплату. Она должна быть не меньше МРОТ, но на практике бывают случаи, когда заключенные получают намного меньше – буквально две-три тысячи рублей", – сказал Мельников.

По его словам, как правило, в хозотряде оставляют заключенных, которые получили сроки по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями.

Мельников пояснил, что заключенные, работающее в хозотряде, живут в помещениях камерного типа, которые не запираются.

"Эти комнаты находятся в отдельном корпусе. Там достаточно неплохие условия, нормальный ремонт, есть отдельная кухня. Заказывать еду туда можно, интернет-магазин работает", – рассказал правозащитник.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он содержится в настоящее время. По ее мнению, это лучший выбор для актера.

Пресненский районный суд Москвы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.

22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

