В ОНК заявили, что Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где он содержится в настоящее время, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

По ее мнению, это лучший выбор для актера. Она рассказала, что в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Кроме того, они имеют право на ежевечерние звонки и им разрешены свидания с родными.

"Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии", – цитирует Литвинович ТАСС.

Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.

22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

