03 октября, 10:31Шоу-бизнес
Правоохранители завершили расследование дела о мошенничестве в отношении Шабутдинова
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката Калоя Ахильгова, сторона защиты подписала протокол о завершении следственных действий и начала знакомиться с материалами дела. Он подчеркнул, что в деле содержатся 50 томов.
Бизнес-коуча задержали в начале ноября 2023 года. По версии правоохранителей, блогер формировал у людей ложное впечатление о его образовательных курсах по ведению бизнеса.
Число потерпевших достигло 75 человек. Летом следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым.
Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Шабутдинову на два месяца