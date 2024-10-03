Правоохранители завершили расследование дела о мошенничестве в отношении Шабутдинова

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Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Калоя Ахильгова, сторона защиты подписала протокол о завершении следственных действий и начала знакомиться с материалами дела. Он подчеркнул, что в деле содержатся 50 томов.

Бизнес-коуча задержали в начале ноября 2023 года. По версии правоохранителей, блогер формировал у людей ложное впечатление о его образовательных курсах по ведению бизнеса.

Число потерпевших достигло 75 человек. Летом следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым.

