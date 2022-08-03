Суд обязал основателя "Мужского государства" возместить убыток "Тануки"

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Основателя "Мужского государства" (организация признана экстремистской, внесена Росфинмониторингом в реестр террористических) Владислава Позднякова обязали возместить убытки после атак в Сети на рестораны "Тануки". Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Позднякову нужно будет возместить убытки в размере 158 165 рублей.

Ранее ООО "Восход", работающее под товарным знаком "Тануки", после атак на рестораны в интернете подало иск к представителям "Мужского государства". Заявители утверждали, что с августа прошлого года в Сети размещались призывы к причинению убытков ресторанам путем отказа от сделанных заказов.

Так, в заведение стали поступать заказы на доставку блюд с оплатой после получения, однако люди по разным причинам отказывались их получить.

18 октября 2021 года суд в Нижнем Новгороде признал "Мужское государство" экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. С требованием запретить объединение выступила Нижегородская прокуратура.

В ноябре основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков подал жалобу на решение суда, однако она была отклонена в связи с неверным оформлением и неуплатой госпошлины.

