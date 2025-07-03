ТАСС: обвиняемый по делу о некачественных бронежилетах заключил досудебное соглашение

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Обвиняемый в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Собеседник агентства подчеркнул, что после заключения соглашения, дело Есипова может быть рассмотрено судом в особом порядке. Также данное соглашение предусматривает полное признание обвиняемым своей вины и предоставление следователям всей информации о других фигурантах и эпизодах дела.

В ответ на это суд должен назначить обвиняемому максимально мягкое наказание.

Есипов был задержан 6 апреля 2024 года по делу о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне спецоперации. Речь идет о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали стандартам, предъявляемым Минобороны РФ. Сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей.

Также в уголовном деле фигурируют еще несколько человек – это начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Им вменяют посредничество во взяточничестве и легализацию денежных средств.